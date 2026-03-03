ETV Bharat / state

ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।"

12th student commits suicide in school
ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਗਈ 12ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 3, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ: ਪਿਤਾ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਕੂਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੀਕ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।"

ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।'

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਲ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਐੱਸਆਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
JALANDHAR 12TH STUDENT SUICIDE
12TH STUDENT FAMILY ALLEGES MURDER
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ
NOORPUR VILLAGE OF JALANDHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.