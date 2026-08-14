ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ?, 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ !
ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : August 14, 2026 at 11:01 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਕਸੀਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭੂਚਾਲ !
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਪਹਿਲੀ ਗੱਲੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ।"- ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, (ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।"
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, (ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"