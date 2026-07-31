ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ

ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
Published : July 31, 2026 at 8:03 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੱਗਾ ਫੁਕੀਵਾਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SSP) ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ (IPS) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਥਾਣਾ) ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 270 (ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ 25) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੱਗਾ ਫੁਕੀਵਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜਾਂਚ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਏਐਸਪੀ ਧਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਆਈਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਏਐਸਆਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ, ਹਰਵਿੰਦਪਾਲ ਮੱਟੂ ਉਰਫ ਇੰਦੂ (ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਵਿੰਦਪਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 112, ਥਾਣਾ ਦੋਰਾਹਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 132, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ:
- ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੀ (ਸ਼ੂਟਰ - ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ)
- ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਬਲਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਲੰਧਰ)
- ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਡੌਨ (ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਲੰਧਰ)
- ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ (ਜੱਬੋਵਾਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ)
- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ (ਭਾਨੋਲੰਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ)
- ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਲੂ (ਭਾਨੋਲੰਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ)
- ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ)
- ਪ੍ਰਿੰਸ (ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ, ਲੋਹੀਆਂ)
- ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ (ਕਾਹਲਵਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ)
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- 01 ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ
- 08 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ
- 01 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ (30 ਬੋਰ)
- 01 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ)
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।