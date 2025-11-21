ETV Bharat / state

ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨੀ ਦਾ ਸੁਆਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਇਦ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 6:39 PM IST

6 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਇਦ (ETV Bharat)

ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਗੁਣ (ETV Bharat FGX)


8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੱਕ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ (ETV Bharat)

"ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਰਾਂ (ਫੁੱਲ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ 35 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਧੂੀ ਮੱਖੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ (ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। " - ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਸਫੈਦਾ, ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਦ (ETV Bharat)

ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਠੰਢ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ

ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਫਟ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਬੀਕੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DIFFERENT TYPES OF HONEY
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਦ (ETV Bharat)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਦ

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਵਾਇਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਸੇਬ, ਟਾਹਲੀ, ਬਰਸੀਨ, ਬੇਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਭ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਵਾਇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੌਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਡੂ ਮੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।"- ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ

ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕਥਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਗਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਸਟਡ ਸ਼ਹਿਦ ਜੋ ਕਿ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸ਼ਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

