ਜੈੱਕ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਵਿਖੇ ਜੈੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੋਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ...
Published : March 29, 2026 at 4:20 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਵਿਖੇ ਜੈਕ ਨਾਲ ਉਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਿੰਦਰ ਬੌਬੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਮਹਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਸਾਂਝ (ਤਲਵੰਡੀ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।