"ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ", ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ- "ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ।"

village maur kalan at bathinda
"ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ", ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ (ETV Bharat)
November 30, 2025

ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, 'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ'। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪੋਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ", ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ (ETV Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ"

ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੇ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਪੁਲਿਸ-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

village maur kalan at bathinda
"ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ", ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਨ। - ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

"ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਨਸ਼ਾ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ, 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।"

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮਾਂ...

ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਥੋ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"

ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।"

ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੋੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ?

ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਕਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

