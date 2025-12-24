ISRO ਨੇ PAU ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
Published : December 24, 2025 at 3:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਵੱਲੋਂ 'Groundwater Regime Impact and Climate Change towards Sustainable Development Goals' ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੀਏਯੂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾ. ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। - ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਖੋਜ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਡਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। - ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਔਥੈਂਟੀਸਿਟੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ।