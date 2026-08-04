ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ 2026: ਖਿਡਾਰਨ ਇਸ਼ਰੂਪ ਦਾ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਤੀ ਇਸ਼ਰੂਪ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : August 4, 2026 at 2:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਤੀ ਇਸ਼ਰੂਪ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਗੀ ਮੈਡਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ਼ਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕੌਮੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੀ।"
"ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 (ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ) ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਰੋਨਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।" - ਇਸ਼ਰੂਪ ਨਾਰੰਗ, ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰਨ
ਇਸ਼ਰੂਪ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੌਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ਼ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ।" ਇਸ਼ਰੂਪ ਦੇ ਕੋਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ਼ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ
ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਐਸਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।"
"ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੂਡੋ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ।"- ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਚ
ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰਣ ਉੱਨਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਾਈ ਨੋਸਟਰ ਨੂੰ ਇਪੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਸਟਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਪੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ- ਜੋ ਜੂਡੋ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਸਕੋਰ ਹੈ- ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।