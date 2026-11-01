ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੱਕ: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੱਕ: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Published : November 1, 2026 at 12:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਨੈਤਿਕ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਕਤਲ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੈਕਟਰ-22 ਸਥਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੈਤਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2023’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 31,365 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,555 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40,036 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,610 ਨਾਬਾਲਗ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਹੀਂ।
4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ- ਸਾਈਬਰ ਬੂਲਿੰਗ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UNICEF INDIA) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ U-Report ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25,626 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ BMC Psychiatry ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.07 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2.50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 83 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 103, 2022 ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 150 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 85 ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 105 ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲ ਆਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਐਲ ਆਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਾਪੇ 'ਵਾਕ ਯੂਅਰ ਟਾਕ' ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ
ਕਾਊਂਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
"ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ (ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਕ ਯੂਅਰ ਟਾਕ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"- ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਾਊਂਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ?
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਾਂਟਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ- ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖ਼ਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।