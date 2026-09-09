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ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ? ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਜੀਓਲੌਜਿਸਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ...

GOLD IN THE SOIL OF PUNJAB
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2026 at 4:35 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਮਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ...

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

1. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ: ਕੋਈ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਕਣ

ਜੀਓਲੌਜਿਸਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ Gold Mine ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਸਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਣ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜੈਂਤੀ ਕੀ ਰਾਓ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ 1963 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, 1974 ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹ ਕਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

GOLD IN THE SOIL OF PUNJAB
ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ? (Etv Bharat)

2. ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯਾਨਿ Economically Viable ਨਹੀਂ ਹੈ।

How much gold can be extracted from the soil
ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? (Etv Bharat)

3. ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਕ

ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ (1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ (Metamorphic) ਅਤੇ ਅਗਨੀ (Igneous) ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲੋਵੀਅਮ ਮਿੱਟੀ ਯਾਨਿ ਜਲੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਨੋਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ"। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਲਿਥੀਅਮ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਰਿਆਸੀ, ਡੋਡਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ) ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ"।

GOLD IN THE SOIL OF PUNJAB
ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ- ਕੀ ਫ਼ਰਕ? (Etv Bharat)

4. ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਰਹੱਸ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ (ਰੋਪੜ ਆਦਿ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ"।

5. ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ

ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 4500 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 147 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

Potash mining and the threat to the environment
ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ (Etv Bharat)

6. ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 'ਪਹਾੜੀ ਸੁਨਾਮੀ' ਦਾ ਡਰ

ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੋਰੇਨਜ਼ ਯਾਨਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GSI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, "ਪੋਟਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਓਲੌਜਿਸਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 450 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1985 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ"।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ, "ਵਜ਼ੀਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 90% ਰਾਜਸਥਾਨ (ਗੰਗਾਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ। ਇਹ 400 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਘੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ) ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ"

Who is geologist Tajinder Singh
ਕੌਣ ਹਨ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? (Etv Bharat)

ਕੌਣ ਹਨ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ?

ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਜੀਓਲੌਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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GOLD IN THE SOIL OF PUNJAB
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