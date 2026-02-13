Explainer: 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੈਅ? ਪੀਐਮ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : February 13, 2026 at 6:37 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਛੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 31.9 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
- ਜਲੰਧਰ
- ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
- ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
ਭੋਆ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ, ਅਟਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਲੋਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਆਦਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਚਬੇਵਾਲ, ਬੰਗਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਗਿੱਲ, ਪਾਇਲ, ਰਾਏਕੋਟ, ਜਗਰਾਉਂ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਮਲੋਟ, ਜੈਤੋ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਿੜਬਾ, ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਨਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
I condemn the false propaganda being spread against me. I have always stood for the welfare of every community, rising above divisions to ensure a united and prosperous future for all pic.twitter.com/DjynETdQwx— Charanjit Singh Channi (@CHARANJITCHANNI) January 19, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੰਤੀ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
'2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹਨ।
- ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ
'ਪਾੜ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ'
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰੰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾੜ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।"
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦਾ 'ਬੈਂਡ-ਵਾਜੇ' ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ "ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ-ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੂਮੋਟੋ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ' ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ।'
- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ, 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 1.77 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 387 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, 28.3 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 16.1 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 35.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ (Upper Caste) ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।