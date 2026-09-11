ETV Bharat / state

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 147A ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ? ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Income Tax Act unconstitutional.
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 147A ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 147A (Section 147A) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ (Unconstitutional) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਏ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀਏ (Etv bharat)

ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 147A ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸੀ ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (NFAC) ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Reassessment) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Jurisdictional Assessing Officers - JAO) ਨੇ ਧਾਰਾ 147 ਅਤੇ 148 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।' ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ 'ਫੇਸਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।'


ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ?

ਫੇਸਲੈੱਸ ਬਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ' (Faceless Assessment Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NFAC) ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (JAOs) ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 147A ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ (Finance Act) ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 147A ਜੋੜੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ (Retrospective Effect) ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਵੈਧ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।'

ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 147A ਥੋਪ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

  • ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ (JAO) ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 147/148 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

TAGGED:

CA HIGHCOURT
SECTION 147A
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 147A
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
INCOME TAX ACT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.