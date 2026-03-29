ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ, ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : March 29, 2026 at 10:05 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਸਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਬੱਸ
ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਕਰ ਚੈੱਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਘਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ'
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।