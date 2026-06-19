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ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Aartia Iqbal helped Farmers
ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 3:28 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

Aartia Iqbal helped Farmers
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ (ETV Bharat)

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

TAGGED:

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ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
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