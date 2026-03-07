ETV Bharat / state

International Womens Day: ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ 'ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ'

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰੀ...

International Womens Day
ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 7:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਰਤ ਆਪ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ 'ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ' (ETV Bharat)


ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ

ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇੱਕ ਦਿਨਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਕੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 'ਵ੍ਰਿਦੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਸੀ।

Vriddhi Educational and Social Welfare Society
ਵ੍ਰਿਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ETV Bharat)


ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਟਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਮੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।"

"ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ।"- ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ

'ਵ੍ਰਿਦੀ' ਨੇ ਬਦਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਥੀਂ ਪੇਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੂਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।"

Vriddhi Educational and Social Welfare Society
ਵ੍ਰਿਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ETV Bharat)



ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ?

ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਈਟੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।


ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ

ਅੱਜ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ "ਮਸੀਹਾ" ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ।

TAGGED:

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ
WOMENS DAY SPECIAL
WOMEN DAY 2026
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ
VRIDDHI SCHOOL CHANDIGARH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.