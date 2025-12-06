ETV Bharat / state

ਟਿਕਟ ਲਈ ਘਟੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼...ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ...

ਸਾਇਕਲ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ...! ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ।

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 3:14 PM IST

4 Min Read
[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੋਮਲ ਨੇ 350 ਕਿਲੋ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ (Komal Gold Medalist Power lifting) ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘਟੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼...ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ETV Bharat)

ਕੋਮਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੋਮਲ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਮਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤੀ।

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ (ETV Bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। - ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮੈਡਲ (ETV Bharat)

ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮੈਡਲ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 4 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਵੁਮਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ। ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਜਿੰਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 98.8 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਮਲ ਨੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ।

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ..."

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ।"

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। - ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਮਲ ਦੀ ਮਾਂ

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ (ETV Bharat)

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਮਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਚ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਟਰੋਂਗ ਵੁਮੈਨ' ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮੈਡਲ (ETV Bharat)

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕਵਿਪਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ 420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 350 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ (ਚਿਕਨ) ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। - ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ

ਕੋਚ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ (ETV Bharat)

ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

