ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ! ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ! ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : February 21, 2026 at 12:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ) : 'ਪੰਜਾਬੀ' ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10-12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ !
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ...
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ?
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 'ਐਟਲੈਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਇਨ ਡੇਂਜਰ' ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਲੱਗਭਗ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ State of the Education Report for India 2025 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 2.74 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 89 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਣਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2001 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 29,102,477 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 2.83 ਫੀਸਦ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 22,334,369 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। 2011-2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ਵਿੱਚ Punjab Official Language Act ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਿਲ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। -ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 287 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ "ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।"
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ 13 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਪੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਗਏ !
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ।
"ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੱਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਾਰ ਹੋਈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। -ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਹਿਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੱਖਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ”
ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
“ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੀ'। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋੲਸਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਬਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਟੂਲਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ।"
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ- 'ਹਾਂ'। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।