ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 16, 2026 at 4:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਹੀਰੋ ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਗੋ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਬਵਾਲ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ।"
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚ ਦਾ ਦਰਦ
ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗੈਲੀ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੁੰਡ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਤਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।"
Hon’ble Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwant Mann, made an official announcement in Mohali on Monday about the dates of AHF Men’s Asian Champions Trophy 2026, which will be hosted in Mohali & Jalandhar from October 27 to November 5. Also present on the occasion were Hockey… pic.twitter.com/J8gwRXEYKN— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2026
'ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
"ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।"- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ 1928, 1932, 36, 48, 52, 56, 1964 ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਕੀ 'ਚੋਂ ਓਲਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।"-ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ
- ਲੀਗ ਮੈਚ (ਜਲੰਧਰ): 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਾ-ਮੁਕਾਬਲਾ: 1 ਨਵੰਬਰ ('ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ') ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਨੋਕ-ਆਊਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ (ਮੋਹਾਲੀ): 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.. 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ/ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ..… pic.twitter.com/JPbNbyOzba— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 14, 2026
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹25.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
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