International Girl Child Day: ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰ ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 11, 2026 at 4:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4,24,110 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.96 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
International Girl Child Day ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ....
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। UDISE+ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ (9ਵੀਂ-10ਵੀਂ) ਦਾ Gross Enrolment Ratio (GER) 76.8% ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ 78.0% ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 12.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.93 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ 4.48% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ NFHS-6 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ?
NFHS-6 ਦੇ 2023–24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 79.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 60.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 13% ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਏਐੱਸਈਆਰ (ASER) 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 44.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 35.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
7.8% ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ। ਏਐੱਸਈਆਰ 2023 ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025–26 ਵਿੱਚ PLFS 2023–24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 7.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 3-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।"
"NFHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 6% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ 15-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ "ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ" ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"-ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਡਰ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, "ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ।"
“ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ”
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "PLFS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ NEET (Not in Education, Employment or Training) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ" ਦੀ ਅਦਿੱਖ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।"
ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ?
ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਏਐਸਈਆਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"-ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ,ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ?
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.96 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ "ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ" ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ, ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ "ਖਰਚਾ" ਨਹੀਂ "ਨਿਵੇਸ਼" ਹੈ, ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਡਾ. ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. (BPL) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੋਣ—ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
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