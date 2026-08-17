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ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ, MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਾਜ਼

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MP Sarabjit Khalsa vs Sister Amritpal Kaur Maloya
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 8:30 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮਲੋਆ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਸਾਂਸਦ (etv bharat)

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼

ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

"ਸਾਹਿਬਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮਲੋਆ ਨੇ ਹਫਤੇ ਕੁ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।"-ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਸਾਂਸਦ

ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮਲੋਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

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MP VERSUS SISTER IN POLITICS
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਲੋਅ
MP SARABJIT KHALSA

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