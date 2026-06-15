CCTV ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

CCTV ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ।
Published : June 15, 2026 at 2:52 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਖੰਬੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਏ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ
ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ?"
ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੀਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।