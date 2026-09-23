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Inspirational: ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਰ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਡੇ...ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਰਾਹ?

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ’ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਰਾਹ? (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST

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ਮੋਗਾ : ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲਕਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਈਲੇਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲਿਆ।

ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਰਾਹ? (ETV Bharat)

ਵੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ‘ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ’ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

"ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।" - ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਲਕਣ, ਫੂਡ ਸਟਾਲ

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

'ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ, ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟ'

ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਮਿਕਸ ਪਰੌਂਠਾ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ, ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ, ਚਾਹ, ਕੜੀ-ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾ-ਚੌਲ ਸਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਵਾਜ਼ਿਬ ਕੀਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਹੈ।"

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਹਮਸਫ਼ਰ' ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ

ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਥ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਟਿੱਚਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ।

- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਾਹਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਹਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ।

The Success Story of Moga Paramjit Kaur
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

MOGA PARAMJIT KAUR
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HOMEMADE FOOD STALL
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
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