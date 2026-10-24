ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਖੰਡ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 24, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:33 PM IST
ਮੋਗਾ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 62 ਤੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰ, ਹਲਵਾ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਓ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 20 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਖੰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।- ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਖੰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ 40 ਤੋਂ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।"- ਬਿੰਦੂ ਸੂਦ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸਰ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
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