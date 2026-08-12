‘ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਵਪਾਰੀ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 12, 2026 at 8:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ 'ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼' (Mixed Land Use - MLU) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸ-ਲੈਂਡ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ (ਵਾਧਾ) ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (MLU) ਦਾ ਮੁੱਦਾ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ' (Residential) ਜਾਂ 'ਨੌਨ-ਕਨਫਾਰਮਿੰਗ' (Non-Conforming) ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (MSMEs) ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ' ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ"।
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ
ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ਕਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ 70,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਮਿਲਰ ਗੰਜ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ?
ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-
- ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ (Bicycle & Parts): ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (Hosiery & Textiles): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲਾਈ, ਬੁਣਾਈ (Knitting) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ।
- ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟਨਰਜ਼ (Auto Parts & Fasteners): ਨਟ-ਬੋਲਟ, ਸਕਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਲੇਥ-ਮਸ਼ੀਨ ਪਲਾਂਟ।
- ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ (Light Engineering & Hand Tools): ਹੱਥੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡਾਈ ਮੇਕਿੰਗ (Die Making)
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੋਲਡਿੰਗ (Plastic Moulding): ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (NOC) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion) ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ?
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿੱਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ -
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ (Category Wise Relief): ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (Green/White category) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਟੇਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਸਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ।
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (One Time Settlement - OTS): ਇੱਕ ਠੋਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"
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