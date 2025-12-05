ETV Bharat / state

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

INDIGO FLIGHTS
ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 3:48 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ। (ETV Bharat)

ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੱਲਜ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਕਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੂਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁੂਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤਸਦੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਸਕੀਏ।" -ਤਸਦੁੱਧ, ਯਾਤਰੀ

"ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਇੰਡੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।"


ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

