Indigo ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅੱਪਡੇਟ

Indigo ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅੱਪਡੇਟ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ।
Published : December 11, 2025 at 9:18 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਗੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '3 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 196 ਤੈਅ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 106 ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਈਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।'
ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 4500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 90 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। 3 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 196 ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। 34 ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ (Delay) ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ 3,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ 20 ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੰਡੀਗੋ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਵੇਲ੍ਹੇ 247 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਉਡਾਣ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਉਡਾਣ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 14–15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਕਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (FDTL) 2024 ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।"
'ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ'
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ