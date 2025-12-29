ETV Bharat / state

ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, 4 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਦਾਸਤਾਨ।

indians in russian army
ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 29, 2025 at 11:15 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ 10 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੂਸ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਪੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ

ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜਗਦੀਪ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ

indians in russian army
ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ (ਜਗਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ)

10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'

ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਮਾਰਚ, 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਕੇਸ਼, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

- ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ

indians in russian army
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ETV Bharat)

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ

ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 127 ਭਾਰਤੀ ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 89 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।"- ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ

ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ 21 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਰੂਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਰੂਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 6-6 ਜਾਂ 11-11 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 800-900 ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ।

- ਜਗਦੀਪ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।

TAGGED:

ਰੂਸੀ ਫੌਜ
SANT SEECHEWAL KAPURTHALA
PUNJABI IN RUSSIAN ARMY
INDIANS DIED IN RUSSIA
INDIANS IN RUSSIAN ARMY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.