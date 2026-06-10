ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : June 10, 2026 at 11:27 AM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ZB-66 ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਟੀਮ ਲੋਕੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ, ZB-66, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ, ਉਨੇਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ 'ਇੰਜਣ ਸ਼ੈੱਡ' ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।'
ਇਹ ਇੰਜਣ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੈਰੋ-ਗੇਜ ਰੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ W.G. ਬਾਗਾਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1976 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-6-2T ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰਗਰਮ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।