"AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ", ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ,ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
Published : April 4, 2026 at 9:30 AM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

"ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ"

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।"

' ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ"

ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।"

- ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ

"ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਗਰੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ"

ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਲੋਕ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ"

ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

