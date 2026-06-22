ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 3:40 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ "ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ " ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "
ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਕੇ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"-ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।"
"ਜਖ਼ਮੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨੰਬਰ 71 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 299, 115 (2), 351 (2), 351 (3) BNS ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।