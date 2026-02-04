ETV Bharat / state

Explainer: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉੱਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Punjab Water Uranium
ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 4, 2026 at 1:43 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਝੋਨੇ ਅੰਦਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ

ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਫੀਸਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 165 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2025 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 296 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਪੀਪੀਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਪੀਪੀਬੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjab Water Uranium
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲ ਬੋਰਡ 2025 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ

ਦਰਅਸਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਧਣ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਧਾਤੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧੇਗੀ ਤਾਂ ਮਟੈਲਿਕ ਟੇਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਮਾਹਿਰ

Punjab Water Uranium
ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੁਰੇਨੀਅਮ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਥੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।- ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ

Punjab Agriculture University Report
ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Etv Bharat)

ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

Punjab Water Uranium
ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ। 10 ਬਲਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹਨ, 15 ਬਲਾਕ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ 17 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 500 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।"

ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਪ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁਖੀ ਵਾਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 53.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62.50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਭੂਮੀ-ਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਅ ਸੀਮਾ 10 ਪੀਪੀਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.1 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਘਣ ਚੱਢਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (@SansadTV)

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਤੂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।"

ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ

ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਹਾਲਾਤ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Punjab Water Uranium
ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਦ-ਡੀਏਪੀ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

PUNJAB WATER URANIUM
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲ ਬੋਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
PUNJAB GROUNDWATER URANIUM
PUNJAB WATER CRISES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.