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ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ, 3 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

increase in sugar prices
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸਤਾਅ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 11:27 AM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 65 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸਤਾਅ (ETV Bharat)

ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਨਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ Ethanol ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕ'

ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਯੁਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।'

'Rising prices due to sugar shortage'
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ (Etv Bharat)

'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ'

ਜੀਦਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।'

ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪੀੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 15.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 18.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 20 ਯੂਨਿਟ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਰਹੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 679.4 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ ਯਾਨੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 717.29 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈ-20 (E-20) ਅਤੇ ਈ-80 (E-80) ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ 92 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰੇਟ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੰਡ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਖਰਚ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।

ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

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ETHANOL
SUGAR PRICES ARE INCREASING
ਪੰਜਾਬ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
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