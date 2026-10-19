ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ, ਜਾਣੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ...
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਟਾਕੇ, ਅਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ।
Published : October 19, 2026 at 7:03 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 165 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦੀ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਝਾਕੀਆਂ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਗਾਕੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੇਲ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਲ ਮੇਲੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਸੀਮੇਂਟ ਦਾ ਬੁੱਤ
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 165 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਸੀਮੇਂਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦਿਖਾਂਉਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ...
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "165 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਧਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸ਼ੁ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਹੀ। ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੇਵਾ
ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਭਗਤ ਪੁਰਨ ਚੰਦ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਾਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਘੇ ਪੰਡਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਕੁਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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