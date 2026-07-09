ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਰੂਮ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਵਾਰ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਜਰੀਏ 1700 ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
Published : July 9, 2026 at 5:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 90867 91867 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚਲੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੈਟ ਬੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਫੋਨ"
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।"
"ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ"
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ pwd ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜੋ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ"
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ।
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