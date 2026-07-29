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ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ, ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ

ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ, ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ।

70 years Widow woman living near pond
ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ.... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 29, 2026 at 9:28 AM IST

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ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ, ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ (ETV Bharat)

ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਕਲਾ

ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਏ।"

ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰਾ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

70 years Widow woman living near pond
ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਤੰਬੂ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰ ਰਾਤ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

70 years Widow woman living near pond
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ।

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