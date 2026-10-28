ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ।
Published : October 28, 2026 at 7:30 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਸਟਰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਟਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛਾ
"ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।"-ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਜਖ਼ਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
"ਚਿੱਟੀ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਡਸਟਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਦੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
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