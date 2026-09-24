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ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹ ਹਾਲ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

In Tarn Taran a son murdered his stepmother
ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 PM IST

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ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (etv bharat)

ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਮੱਚਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਰੋਂਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ!

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

"ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

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ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਤਲ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
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