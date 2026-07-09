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ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਲੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

Sub inspector arrested with drugs in Tarn Taran
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 7:53 PM IST

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ਤਰਨਤਾਰਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ

ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੱਜੂਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਮਾਰੀ ਉਧੋਕੇ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੱਲਣ ਕਲੋਨੀ, ਝਬਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਕਾਰ (ਨੰਬਰ PB-02-CT-8126) ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥਣ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਲਣ ਕਲੋਨੀ, ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ।"

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117/26 ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21-ਸੀ, 27-ਏ ਅਤੇ 29 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣੇ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਉਸਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਥਣ ਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"-ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀਡੀ

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