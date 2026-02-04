ਉਮਰ 126 ਸਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਉਮਰ 126 ਸਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
126 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
Published : February 4, 2026 at 12:26 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 126 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 126 ਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ?
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਿਓਰੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 1947 ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਆਹੇ ਸੀ।"
ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼?
ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮਲਾਈ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਆਦਿ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਪੀੜੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਮੁਲਤਾਨ , ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਪਿਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਪੈਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ"
ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੈਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ।"