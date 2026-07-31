"ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਪਰ..."
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 31, 2026 at 7:59 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।'
"ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
"ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ"
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਹਲਕੇ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ) ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
"ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।'
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