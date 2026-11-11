ਗੰਡਾਸਿਆਂ-ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੱਢਟੁੱਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ !

ਗੰਡਾਸਿਆਂ-ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੱਢਟੁੱਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 9:04 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੈਦ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਮਨ ਅਤੇ ਭਿੰਦੀ ਸਮੇਤ 6-7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਰਮਨ ਬਾਵਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖੀਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਮਨ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਲਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀੜਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਹਰੇੜੀ ਰੋਡ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।"
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