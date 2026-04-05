'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹ', ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : April 5, 2026 at 8:57 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ",'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
'ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ'
ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਆਈਐਸਆਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ
ਆਈਐਸਆਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।"
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।