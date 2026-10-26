ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 19 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾਨ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 19 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾਨ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 26, 2026 at 7:24 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੋਵਾਲ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੌਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।"-ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ
ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।"
"15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ।"-ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਿਤਾ
ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"