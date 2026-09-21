ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ, ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : September 21, 2026 at 9:33 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 20-09-2026 pic.twitter.com/N6FIBXeR0z— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 20, 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।
- ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ।
- ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਸਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਾਇਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਦੂ, ਕੱਦੂ, ਕਰੇਲਾ, ਰਿਜ ਲੌਕੀ, ਸੁਆਹ ਲੌਕੀ, ਟਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਦੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ-ਰੋਧਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।
- ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਸਪੋਟਾ, ਜਾਮੁਨ, ਵੇਲ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।