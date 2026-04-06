ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
Published : April 6, 2026 at 8:18 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਵਿੱਛ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 05-04-2026 pic.twitter.com/Vf35sZjZ81— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 5, 2026
2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੈ ਕੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੌਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
- 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-
- ਕਣਕ (ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ): ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਰੇ ਛੋਲੇ (ਬਿਜਾਈ): ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, SML-668 ਲਈ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ SML-1827, SML-832, ਅਤੇ TMB-37 ਲਈ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਗੰਨਾ (ਬਿਜਾਈ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਬਿਜਾਈ): ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਵਾਂਹ, ਭਿੰਡੀ, ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
- ਫਲ (ਲੀਚੀ-ਵੈਜੀਟਿਵ)): ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ।
- ਪਸ਼ੂ: ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਪੇਰਾਜ਼ੀਨ ਤਰਲ (5 ਮਿ.ਲੀ./ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ) ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਵਾਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ।