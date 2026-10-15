ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀਆਂ 13.60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੱਖ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 15, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (Special Intensive Revision - SIR) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13.60 ਲੱਖ (6.33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (CEO) ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 2,01,00,727 (ਲਗਭਗ 2.01 ਕਰੋੜ) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ:
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 2026 ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ (13.60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ): SIR ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (9 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,14,61,043 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਸਨ। ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,01,00,727 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 13,60,316 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
13.60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ:
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ (Deceased Voters): ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।
ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰ (Shifted Voters): ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦੋਹਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ (Duplicate Entries): ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰ: ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ:
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,453 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,332 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (voters.eci.gov.in) ਜਾਂ Voter Helpline ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੁੜ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
35.49 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 35,49,036 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86,038 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 89,395 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ'
ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ'
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਮਲ ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਨਲ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 13 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।