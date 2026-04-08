ਅੱਜ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ-ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ। ਭਲਕੇ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab weather update
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 7:32 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -5.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ -8.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੀਂਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਵ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ।

ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ!

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ-ਗੜੇਮਾਰੀ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ -

  • ਕਣਕ (ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ): ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਹਰੇ ਛੋਲੇ (ਬਿਜਾਈ): ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, SML-668 ਲਈ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ SML-1827, SML-832, ਅਤੇ TMB-37 ਲਈ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
  • ਗੰਨਾ (ਬਿਜਾਈ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਬਿਜਾਈ): ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਵਾਂਹ, ਭਿੰਡੀ, ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
  • ਫਲ (ਲੀਚੀ-ਬਸਤੀ)): ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇਣ ਦੀ।

