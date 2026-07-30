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ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ। ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab Heavy Rain alert
ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 11:09 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, (30/07/2026 09:24 ਵਜੇ ਅੱਪਡੇਟ) ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 kmph) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-

  • ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ, ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਅਮਰੂਦ, ਲੋਕਾਟ, ਬੇਰ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ।
  • ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ।
  • ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਪੀਏਯੂ ਫਲਾਈ ਟ੍ਰੈਪ/ਏਕੜ ਲਗਾਓ।
  • ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ।
  • ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8-10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ HG 365 (2013), ਅਗੇਟਾ ਗੁਆਰ 112 (1982), ਅਤੇ ਗੁਆਰ 80 (1982) ਬੀਜੋ।

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