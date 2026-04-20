ਹੁਣ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ! ਕਈ ਥਾਂ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਪਾਰਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।

Punjab Heatwave alert
ਹੁਣ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ! (ETV Bharat/GFX Team)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 10:44 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 41.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ।

21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਅਲਰਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਜਾਣੋ, ਅੱਜ- ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਹੀਟਵੇਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

  • ਗਰਮੀਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਮਿਰਗੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ।
  • ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  • ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੀਰਾ, ਤਰਬੂਜ, ਕੈਨਟਾਲੂਪ, ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਅਨਾਨਾਸ, ਟਮਾਟਰ ਖਾਓ।
  • ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।

