EXPLAINER:ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ! ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ?
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ। ਦੇਖੋ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 25, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:33 PM IST
ਮੋਗਾ : ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੱਟੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਸਕਣ।
"ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ"
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੱਕ ’ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।"
"ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਠੀ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ
ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਘੱਟ
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ
ਹੱਟੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਟੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਟੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਟੜੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਝਾਲਰਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੱਟੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।- ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਕਾਰੀਗਰ
"ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੱਟੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਮਦਦ
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ, ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।- ਕਾਰੀਗਰ
"ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਨਮਾਨ"
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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